Controlli speciali contro gli automobilisti indisciplinati: multe nella notte a Torino

TORINO - Notte di controlli e di multe agli automobilisti (indisciplinati) torinesi. Tra martedì e mercoledì, il Nucleo Mobile della Polizia Municipale di Torino ha effettuato una serie di verifiche in più punti della città: oltre un centinaio gli automobilisti controllati, mentre le sanzioni elevate sono state 22.

I CONTROLLI - Le irregolarità riscontrate? Di ogni genere: dalla guida senza uso di cintura di sicurezza all’uso del telefonino, passando per la mancata revisione o agli equipaggiamenti difettosi o mancanti. Il premio «automobilista più indisciplinato» va senza dubbio al conducente di un’auto, fermato per guida senza patente: l’uomo è stato fermato, sanzionato e il veicolo è stato posto a fermo amministrativo per un periodo di tre mesi.