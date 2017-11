Eventi a Torino, 6 cose da fare giovedì 30 novembre

TORINO – Roy Paci torna in città e la musica è protagonista in molti appuntamenti del giovedì sera. Non mancheranno gli spettacoli a teatro e gli appuntamenti con le novità letterarie. Ecco qualche consiglio per trascorrere al meglio la vostra serata.

Roy Paci a Torino

L'energia e il groove di Roy Paci & Aretuska arrivano all'Hiroshima Mon Amour alle 22 (ingresso dalle 21.00) con una nuova data del tour «Vale la pena». Per informazioni: www.hiroshimamonamour.it.

Concerti

Andrea Laszlo De Simone in concerto allo Spazio 211, alle 22. Dopo una serie di esibizioni estive in alcuni dei più importanti festival italiani come il TOdays festival e il Siren Festival, che gli sono valse una menzione speciale nella classifica dei live stilata dal mensile Rolling Stone Italia, la «vera anomalia» nel panorama discografico nostrano, Andrea Laszlo De Simone, sarà nei club delle maggiori città italiane per presentare il suo primo visionario album, «Uomo Donna», uscito il 9 giugno per l’etichetta42Records e accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica. Appuntamento allo Spazio 211 per ascoltare live un disco complesso, articolato e vitale che vive in un tempo tutto suo dove convivono passato, presente e futuro. Un tempo in cui prende forma un mondo sonoro in cui si fondono classico e moderno, la canzone d’autore italiana e la psichedelia, Battisti e i Radiohead, Modugno e i Verdena, i Beatles e i Tame Impala, il «volo magico» di Claudio Rocchi e quello «terreno» di «Iosonouncane». Guest della serata «Le capre a sonagli».

Musica classica

Capolavori francesi per Valcuha e Cominati all'Auditorium Rai. Ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale «Alfredo Casella» di Napoli nel 1991. Nel 1993 si è imposto all’attenzione internazionale grazie al primo premio al Concorso «Ferruccio Busoni» di Bolzano. Ha inciso l’integrale per pianoforte di Ravel. Il pianista partenopeo Roberto Cominati, dopo il recente successo al Festival di Bratislava, torna a suonare con l’Orchestra Nazionale della Rai giovedì 30 novembre alle 20.30 all’Auditorium Rai «Arturo Toscanini», con trasmissione in diretta su Radio3. Apprezzato «per il suono, per l’estro dei fraseggi, per la profondità del sentire», Cominati – che con l’Orchestra Rai è stato protagonista di una tournée in Sud America - interpreterà la Fantasia per pianoforte e orchestra di Claude Debussy, uno dei lavori meno diffusi del compositore francese. Sesto appuntamento della stagione sinfonica 2017/2018, il concerto è diretto dallo slovacco Juraj Valčuha - già Direttore principale della compagine Rai dal 2009 al 2016 e attuale Direttore musicale del Teatro San Carlo di Napoli – recentemente impegnato sul podio dell’Orchestra Rai con pagine di Glazunov, Stravinskij e Beethoven. Il concerto è replicato venerdì 1° dicembre alle 20.

A teatro

Al Teatro Gioiello, «Trappola per topi». Nuove repliche per il caso letterario e teatrale del Novecento (e del nuovo secolo). Conferma molto speciale per l’edizione firmata Torino Spettacoli, nata in collaborazione con il mitico St Martin’s di Londra. Era il 25 novembre 1952 quando lo spettacolo vide la luce del debutto, con Richard Attenborough e Sheila Sim: Sir Winston Churchill era Primo Ministro in Inghilterra… nei suoi 65 anni di repliche ininterrotte a Londra, «Trappola per topi» è stato visto da undici milioni di spettatori, è stato rappresentato in più di 45 Paesi e tradotto in 24 lingue. Un successo da Guinness per la Christie, creatrice di un marchingegno teatrale che si dipana con stupefacente armonia e dove si fondono humour e suspense, per un unanime riscontro di pubblico e critica.

Spettacolo

«Love Is Blonde», la vita di Marylin Monroe in scena all'Astra. E’ il primo adattamento per la scena del romanzo americano «Blonde» della pluripremiata Joyce Carol Oates, sulla vita controversa di Marilyn Monroe. Pubblicato nel 2000, finalista al Premio Pulitzer, si ispira al mito dell’Attrice Bionda. La Oates ha garantito gli esclusivi diritti di messa in scena di «Blonde» in Italia e negli Stati Uniti ad Argia Coppola nel 2014 e poi nel 2016. «Love Is Blonde», intrecciando fatti realmente accaduti a finzione, propone temi eternamente attuali come l’amore, il sesso, la morte, l’appartenenza, e il tentativo di una donna di farsi strada all’interno di una società dominata da uomini, in un contesto come quello di Hollywood: un viaggio tumultuoso attraverso la creazione del mito di Marilyn, le sue relazioni intense con Joe Di Maggio, Arthur Miller e JFK, con la madre e con il padre misterioso. Essere amate e accettate, o essere immortali, questa è la storia di «Love Is Blonde», del prezzo che siamo disposti a pagare per soddisfare i desideri più profondi. Storia di tragici abusi e solitudine o favola trionfante di vita immortale? Una versione work in progress di «Love Is Blonde» è stata presentata all’Università di Oxford nel Settembre 2014, all’interno del contesto universitario e performativo 3rd Global Conference: Time, Space & Body. Il testo ha ricevuto la sua prima table reading con ottimi riscontri di pubblico nel Novembre 2014 presso la Global Bernstein, ospitato da Adam Sansiveri. In progressivo e continuo sviluppo, è stato selezionato per una Industry Reading a New York nel settembre 2017. E’ stato definito un Broadway Bound. E’ prevista l’apertura Off-Broadway nella stagione 2018.

Fumetti

Secco fa l’insegnante. Cinghiale si sposa. Le cose cambiano, velocemente. Un anno e mezzo dopo il best seller «Kobane Calling», Zerocalcare racconta la difficoltà di crescere, di scoprire il proprio ruolo nella società, di non perdere i legami che contano. E lo fa con un cast allargato: vecchi e nuovi personaggi devono confrontarsi con quelle fragili realtà che, appena qualche anno prima, erano i loro sogni per il futuro. «Macerie prime» (BAO Publishing), l’ultima opera dell’autore di Rebibbia, viene presentato al Circolo dei lettori alle 21. L’ingresso all’evento è gratuito fino a esaurimento posti. È possibile prenotare posto in sala se possessori della Carta Plus.