Il presepe al Valentino, concerti e mercatini: al via «Natale coi Fiocchi»

TORINO - Manca meno di un mese a Natale e Torino si prepara a vivere giorni di festa tra alberi di Natale, presepi, mercatini, concerti e tanti altri eventi. «Natale coi Fiocchi», giunto ormai alla settima edizione, prenderà ufficialmente il via venerdì 1° dicembre, alle ore 18:00, con l'accensione dell'albero di Natale in piazza Castello. Come vi abbiamo anticipato, l'atmosfera natalizia conquisterà la città per oltre un mese: dal 1° dicembre all'Epifania. Le strade di Torino, già illuminate delle Luci d'Artista, ospiteranno diversi appuntamenti a tema natalizio. Il programma completo è consultabile, giorno per giorno, sul sito www.nataleatorino.it, ma proveremo a farvi un riassunto.

Calendario dell'Avvento: ogni sera, alle ore 18:00, i Vigili del Fuoco apriranno le caselle del calendario, realizzato in piazza Castello dal Teatro Regio, con la collaborazione di Emanuele Luzzati.

Presepe: è sempre l'artista genovese Emanuele Luzzati a realizzare il presepe allestito al Borgo Medievale, lungo le vie la piazza del Melograno. Il presepe rimarrà disponibile fino al 14 gennaio.

Concerti: tanti gli appuntamenti musicali in città. Ben otto i concerti sparsi per i quartieri di Torino.

- giovedì 7 dicembre, ore 21.00 – Chiesa Parrocchiale di Santa Giulia, piazza Santa Giulia 7 bis. "LA TRADIZIONE DEL NATALE IN EUROPA. LUOGHI, SECOLI, STILI». Incamto Ensemble

- domenica 10 dicembre, ore 21.00 - Duomo, Basilica Cattedrale di San Giovanni Battista, piazza San Giovanni. "ANTONIO VIVALDI. LE QUATTRO STAGIONI». Academia Montis Regalis

- giovedì 14 dicembre, ore 21.00 - Chiesa Parrocchiale di San Leonardo Murialdo, via Francesco De Sanctis 28. "LA TRADIZIONE DEL NATALE IN EUROPA. LUOGHI, SECOLI, STILI». Canto di Natale

- giovedì 14 dicembre, ore 21.00 – Conservatorio Statale di Musica «Giuseppe Verdi», piazza Bodoni. "SURROUNDS – CONCERTO DEGLI AUGURI». Ensemble Collegio Einaudi

- giovedì 21 dicembre, ore 21.00 - Santuario di Nostra Signora della Salute, via Michele Antonio Vibò 24. "LA TRADIZIONE DEL NATALE IN EUROPA. LUOGHI, SECOLI, STILI" Musiche di Haendel, Vivaldi, Telemann, Corelli – Coordinamento Associazioni Musicali di Torino – Accademia del Santo Spirito e Musici di Santa Pelagia

- giovedì 28 dicembre, ore 21.00 - Chiesa Parrocchiale di Gesù Nazareno, via Pietro Palmieri 39. "LA TRADIZIONE DEL NATALE IN EUROPA. LUOGHI, SECOLI, STILI». Nöel… attraversando il Settecento. Musiche di Ziani, Caldara, Mozart, Charpentier

- giovedì 4 gennaio, ore 21.00 - Chiesa Parrocchiale di Lucento, Santi Bernardo e Brigida, via Foglizzo 3. "LA TRADIZIONE DEL NATALE IN EUROPA. LUOGHI, SECOLI, STILI». In Festa! Ensemble La Rossignol

- sabato 6 gennaio, ore 21.00 - Duomo, Basilica Cattedrale di San Giovanni Battista, piazza San Giovanni. "LA TRADIZIONE DEL NATALE IN EUROPA. LUOGHI, SECOLI, STILI». Noël Provençaux

Mercatini di Natale: i mercatini animeranno diversi luoghi della città dal 1° dicembre al 14 gennaio. Le location scelte sono piazza Castello (1° dicembre-14 gennaio), piazza Santa Rita (1° dicembre-7 gennaio), piazza Solferino (1° dicembre-14gennaio) e il Cortile del Maglio (1° dicembre-23dicembre).

Pista di pattinaggio: la pista di pattinaggio quest'anno sarà una sola, in piazza Solferino. Sarà allestita dal 1° dicembre al 14 gennaio, con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 10:30 alle 21:00. Sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10:30 alle 24:00. Ingresso a 8 euro, compreso noleggio pattini. Ingresso gratuito per il pubblico dotato di pattini dalle 08:00 alle 14:00. Tariffa ridotta per Under 14, studenti, famiglie, Over 65