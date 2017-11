Capodanno 2018 a Torino, Appendino spiazza tutti: «Al chiuso? No, anche all’aperto»

TORINO - Dove si festeggerà il Capodanno 2018? Come lo si festeggerà? E soprattutto, in quale luogo della città i torinesi potranno ritrovarsi per scambiarsi gli auguri? Le domande sono tante, le risposte (almeno per il momento) poche. Arriveranno nella giornata di martedì prossimo, ma tra indiscrezioni e voci il quadro è sempre più complicato. Sì, perché se fino a qualche giorno fa lo scenario più probabile era quello di un Capodanno al chiuso al Pala Alpitour, ora non è più così. Ci sarà anche un Capodanno all’aperto.

CAPODANNO ANCHE ALL'APERTO - A renderlo noto è la stessa sindaca, Chiara Appendino: «Ci saranno delle belle sorprese. Il Capodanno non sarà solo al chiuso ma anche all’aperto». Dove? Piazza San Carlo, soprattutto dopo i tragici fatti del 3 giugno, è da considerarsi «off limits». Ecco perché nelle ultime ore si è fatta sempre più concreta l’idea di un Capodanno fuori dal centro cittadino, in periferia. Per il momento si tratta di un’indiscrezione, ma quest’ultima ipotesi segue una logica ben precisa: piazza San Carlo non viene presa in considerazione e l’unica altra piazza capace di contenere i torinesi in festa sarebbe piazza Vittorio Veneto. Difficile si decida di squadrare nuovamente la piazza come in occasione di San Giovanni. Ecco perché l’ipotesi di uno o più eventi organizzati in luoghi periferici, combinata alla probabile festa al Pala Alpitour, è parecchio credibile.

LA RICHIESTA DEGLI ALBERGATORI - L’obiettivo è quello di garantire ai torinesi una festa allegra, ma comunque sicura. Per questo, in qualsiasi luogo venga scelto, verranno adottate misure di prevenzione come metal detector o tornelli: «Purtroppo bisogna che i cittadini si abituino, di questi tempi non si può fare diversamente» è il commento dell’amministrazione. La necessità di organizzare un Capodanno all’altezza delle aspettative è concreta, come richiesto fortemente da Federalberghi: «Non sottovaluti Capodanno, è il periodo migliore per gli alberghi. Non fateci scegliere un’altra città vicino a noi. Torniamo a organizzare concerti, vogliamo dire che vale la pena di venire qui». Novità importanti martedì, dunque. Torino si prepara a salutare il 2017 per abbracciare il 2018. Dove si festeggerà l’arrivo del nuovo anno?