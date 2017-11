Controlli e multe alla discoteca Big di corso Brescia dopo i controlli di sabato notte

TORINO - Multa da mille euro (1.032 per la precisione) per la discoteca Big Club di corso Brescia 28. La sanzione è arrivata al termine di un controllo congiunto degli agenti di polizia della Sezione Amministrativa, della guardia di finanza, della polizia municipale e della Siae avvenuto nella notte tra sabato e domenica intorno alle 3. In particolare all’interno del locale è stata riscontrata una violazione della normativa sulla presenza di rappresentante autorizzato sia riguardo l’attività di discoteca sia di somministrazione e bevande.

ALTRE VIOLAZIONI - Gli agenti di polizia municipale hanno rilevato anche altre violazioni. E’ stata accertata l’omessa esposizione delle tabelle alcolemiche nonché la presenza di strumenti diversi da quelli indicati nella relazione di impianto acustico (profilo attualmente in accertamento). Infine anche la guardia di finanza si è occupata dei controlli, come il lavoro in nero, riscontrando svariate irregolarità amministrative.