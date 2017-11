Boato nella notte in via Sansovino: auto contro un palazzo, l’incidente sveglia i residenti

TORINO - Un boato nel cuore della notte ha svegliato i residenti di via Sansovino e di via Confalonieri. Colpa di un incidente avvenuto intorno alle ore 4.30: l’automobilista di un’Audi A3 ha perso il controllo della vettura ed è finito contro una Nissan Qashqai in sosta corretta a lato della carreggiata. L’urto è stato talmente violento che la Nissan è stata sbalzata di qualche metro fino al muro del palazzo di fronte, dopo aver anche colpito e danneggiato alcuni cassonetti per la raccolta differenziata.

FERITO IN OSPEDALE - Stando a quanto dichiarato da alcuni testimoni, l’automobilista dell’Audi A3, un uomo sulla quarantina, sarebbe stato in stato di ebbrezza. Rimasto ferito nell’incidente, quest’ultimo è stato trasportato al pronto soccorso mentre sul posto, all’incrocio di via Sansovino con via Confalonieri, sono giunti la polizia municipale e i carabinieri. Tra un paio di giorni si avranno gli esiti degli esami a cui è stato sottoposto l’uomo per fare chiarezza su quanto accaduto.

Incidente in via Sansovino (© Diario di Torino)

