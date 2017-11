Multe Gtt, cambia tutto: ecco le nuove sanzioni, sconti per chi paga subito (© )

TORINO - Aria di rivoluzione in Gtt. Tra «bip» e il nuovo piano aziendale, anche per quanto riguarda le multe il nuovo anno porterà alcuni cambiamenti: dal 1° gennaio 2018 infatti, chi verrà sanzionato potrà regolarizzare la propria posizione entro sette giorni (sabato e domenica compresi), pagando la somma di 45 euro. Un deciso sconto rispetto alla misura minima di 90 euro, sanzione minima valevole a questo punto dall’ottavo giorno in poi dalla notifica o dalla contestazione della multa. La sanzione è destinata ad aggravarsi dopo i sessanta giorni, per poi salire fino al tetto massimo di 270 euro.

LE SANZIONI - La modifica dell’articolo 20 della legge regionale, chiesta a gran voce dal capogruppo dei Moderati Silvio Magliano, è stata ufficializzata oggi da Gtt ed entrerà in vigore dal 1° gennaio. Non va trascurata poi la possibilità di regolarizzarsi subito, direttamente sul mezzo, pagando 25 euro (più il costo del verbale di 1,50 euro). E chi dimentica l’abbonamento a casa? I trasgressori, dopo essersi recati in uno dei centri Gtt, vedranno annullato il verbale dopo il pagamento di 1,50 euro, più le spese amministrative (15 euro). Questa misura intende favorire gli «irregolari in buona fede» e, allo stesso tempo, aumentare gli incassi delle multe spesso non pagate. «Il mio grazie agli Uffici per il pregevole lavoro svolto. I 45 euro pagabili in sette giorni rappresentano una mediazione rispetto alle mie richieste inziali (35 euro entro cinque giorni). Conto che questa misura possa valere a far aumentare la percentuale di sanzioni poi effettivamente pagate» commenta soddisfatto Silvio Magliano.