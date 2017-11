Autovelox in corso Francia, domani l’attivazione: tam tam tra gli automobilisti

COLLEGNO - Il tam tam è virale su Whatsapp, su Facebook e nel normalissimo passaparola: domani, venerdì 1° dicembre, verrà attivato il nuovo autovelox in corso Francia, alle porte di Torino. La postazione, dopo aver superato le prove di funzionamento e taratura previste dalla legge, verrà attivata a partire da domani.

IL NUOVO AUTOVELOX - Dove si trova il nuovo autovelox? In corso Francia, a Collegno, poco dopo via Provana: per chi non conoscesse la zona, un punto di riferimento importante potrebbe essere il villaggio Leumann. Arrivando da Torino, l’autovelox si trova prima del curioso villaggio. Non si tratta ovviamente dell’unico impianto di corso Francia, anzi. In corso Francia, fuori Torino, sono già presenti diversi impianti volti a limitare la velocità in un tratto altrimenti molto scorrevole e potenzialmente pericoloso. Non è infatti un caso che la postazione fissa sia stata messa in quel punto, dove un anno e mezzo fa perse la vita Guido Borello. L’autovelox sostituisce quello situato all’altezza del mercato di Santa Maria.