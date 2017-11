Apre un nuovo ambulatorio pediatrico al Maria Vittoria, servizi e prenotazioni 

TORINO - L’Ospedale Maria Vittoria di Torino dal 1° dicembre 2017 apre all’utenza un nuovo ambulatorio dedicato ai bambini di età compresa tra gli 0 e i 12 anni. Si occuperà principalmente della diagnosi e cura delle principali patologie in ambito plastico-ricostruttivo pediatrico, unica realtà di questo genere in città, oltre a quello della Città della Salute. L’esigenza di dotarsi di un nuovo servizio, che non fosse limitato ai soli pazienti ricoverati, nasce dall’aumento dei casi trattati: l’equipe medico-infermieristica, a fronte di sempre maggiori richieste, ha ottimizzato il percorso diagnostico-terapeutico e organizzato un ambiente idoneo all’accoglienza di tutti i piccoli pazienti e delle loro famiglie.



PEDIATRIA - Il nuovo servizio sarà gestito dalla S.C. Chirurgia Plastica, Chirurgia della Mano e Microchirurgia, diretta dal Dott. Giorgio Merlino, struttura che da tempo si occupa della traumatologia della mano e della patologia malformativa pediatrica, in collaborazione con diversi servizi del Maria Vittoria: Anestesia e Rianimazione, Neonatologia, Pediatria e Riabilitazione e Recupero Funzionale. Ogni anno presso la Chirurgia Plastica, Chirurgia della Mano e Microchirurgia del Maria Vittoria vengono erogate circa 600 prestazioni per bambini, per prime visite e medicazioni, e una quarantina per interventi chirurgici urgenti o programmati. Le principali patologie trattate sono: patologie elettive, traumatiche, malformative della mano, gestite; nevi giganti, angiomi, linfangiomi e rare anomalie come l’aplasia cutis; patologie malformative del distretto testa e collo e cicatrici patologiche ed esiti di ustione. L'ambulatorio sarà anche punto di riferimento per la fase pre-ricovero, con particolare attenzione alla preparazione psicologica del piccolo e della sua famiglia, per la fase post-chirurgica e per il follow-up .

INFORMAZIONI PRATICHE - Il nuovo ambulatorio del Maria Vittoria sarà accessibile ogni primo mercoledì del mese dalle ore 14:30 alle ore 16:00​ c/o gli ambulatori di Chirurgia Plastica nel padiglione G al 1° piano, su prenotazione mediante segreteria telefonica al n° 011.4393200 con impegnativa per «Visita di chirurgia plastica" del medico curante