Torino capitale del panettone, due giorni dedicati al re delle feste

TORINO - C'è grande attesa in città per la sesta edizione di «Una Mole di panettoni», la manifestazione interamente dedicata al re indiscusso delle feste di Natale. L'appuntamento è per sabato 2 e domenica 3 dicembre, con il meglio della pasticceria italiana presso l'Hotel Principi di Piemonte, con ingresso libero dalle 11 alle 20 entrambi i giorni.

PANETTONI - Non si tratta di una semplice vetrina di lievitati in vendita a prezzo speciale, ma di un’articolata due giorni che comprende gli incontri con i pasticceri,

degustazioni guidate, vini e altre specialità della tradizione dolciaria delle varie regioni. Un percorso che vuole valorizzare l’arte della pasticceria e celebrare la

riscossa del panettone, il dolce che più di tutti sta conquistando l’estero. L’evento torinese richiama realtà di grande pregio da tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia, proponendo ricette tradizionali e altrettante novità che saranno presentate in anteprima nel capoluogo piemontese, in quello che è ormai il più affermato appuntamento del Nord Ovest dedicato al dolce natalizio. Non manca poi la parte di beneficenza, curata dalla Onlus #tuttegiuperterra, a cui saranno destinati i fondi raccolti dalla lotteria di Una Mole di Panettoni. Le risorse sono destinate alla ricerca medico-scientifica nell’ambito delle malattie genetiche.