Serie tv sui Savoia dal Cinquecento all’Unità d’Italia, lanciato contest in Piemonte

TORINO - Film Commission Torino Piemonte e FIP Film Investimenti Piemonte hanno lanciato un contest per una serie tv sui Savoia dal 1559 all’Unità d’Italia. La presentazione ufficiale è avvenuta al Circolo dei Lettori alla presenza dell’assessore alla Cultura Antonella Parigi. Il bando è aperto a tutti gli sceneggiatori europei che, come già detto, intendano presentare un progetto di serie tv storicamente ambientato nell’epoca della dinastia Savoia, dalla metà del ‘500 fino all’Unità d’Italia, rivolgendosi con particolare attenzione al territorio e al circuito delle Residenze reali. Il contest resterà aperto fino a marzo 2018 e verrà promosso su scala europea. Nei mesi successivi alla chiusura del bando un comitato editoriale di esperti selezionerà una lista di progetti finalisti tra i quali verrà individuato il miglior concept cui assegnare un riconoscimento di 50.000 euro (30.000 immediatamente dopo la cerimonia di premiazione prevista per l’autunno, i restanti 20.000 nel corso dell’anno successivo, al termine di un percorso produttivo volto all’attivazione del progetto). Il vincitore sarà proclamato durante il Festival di Venezia 2018.



VALORIZZAZIONE CULTURALE - »Gli eventi e le personalità che hanno contraddistinto la dinastia Savoia rappresentano un importante patrimonio per la storia del Piemonte e per quella nazionale», ha detto Antonella Parigi, «attraverso questo contest vogliamo quindi metterlo in risalto, con un'importante operazione di valorizzazione culturale e attraverso una delle forme più attuali delle produzioni audiovisive, ovvero le serie tv, consapevoli di quanto queste rappresentino anche un importante mezzo di promozione del territorio. Si tratta di un progetto che ha l'obiettivo di valorizzare una parte significativa della nostra storia e cultura, nell’ottica di una più generale riscoperta di questo nostro passato, anche attraverso un sostegno concreto a chi vincerà il contest. Teatro di questa serie da 6-8 puntate da 50 minuti, il format oggi più richiesto dalle tv di tutto il mondo».



Informazioni: http://contestsavoia.fctp.it