I talenti di ESCP Europe incontrano le startup ed imprese di SocialFare e BTREES

ESCP Europe - Campus Torino, tra le più prestigiose Business School a livello mondiale (#10 Worldwide Executive MBA 2017 - Financial Times Ranking), e SocialFare, il primo centro italiano interamente dedicato all’innovazione sociale, rinnovano la propria collaborazione nell’ambito del programma di studi della Business School.

Prende il via quindi la 2a edizione del progetto che nel 2016 aveva visto gli studenti affiancare alcune tra le startup a impatto sociale selezionate attraverso la call FOUNDAMENTA#2 per il programma di accelerazione di SocialFare. La novità di quest’anno è l’aggiunta tra i partner del progetto della New Media Agency BTREES.

Parte integrante del percorso di studio Bachelor in Management, il Collective Project rappresenta un’opportunità per gli studenti di entrare in contatto con realtà innovative, giovani e dinamiche, in grado di proporre soluzioni che rispondano alle più pressanti sfide sociali contemporanee. Al tempo stesso il progetto costituisce per le startup e le imprese coinvolte l’occasione di cogliere intuizioni che possono provenire da giovani in grado di sperimentare nuove soluzioni di business e favorire la loro scalabilità a livello europeo.

(© ESCP Europe)

«Anche quest’anno confermiamo la collaborazione con SocialFare perché riconosciamo il grande valore di questa esperienza - dichiara il Prof. Francesco Rattalino, Direttore di ESCP Europe Torino Campus -. Le startup innovative a vocazione sociale hanno dimostrato di essere una palestra perfetta per accrescere una sensibilità etica tra i nostri studenti. I Collective Project sono perfettamente allineati con la mission del Bachelor in Management che, oltre ad una solida base di materie finanziarie e di management, permette di acquisire quella sensibilità culturale e sociale indispensabile per fare dei nostri ragazzi dei cittadini del mondo, consapevoli e impegnati».

«La partnership tra SocialFare e ESCP Europe - aggiunge Laura Orestano, CEO di SocialFare - è un nuovo passo avanti nell'ibridazione di modelli e competenze per accelerare conoscenza e pratiche per l’impatto sociale partendo dalle rispettive competenze per sperimentare percorsi di nuovo knowledge design».

Lorenzo D’Amelio Co-Founder & Innovation Strategist di BTREES commenta: «Stiamo investendo molto in formazione e impatto sociale sul territorio. Intendiamo favorire lo sviluppo dell’ecosistema imprenditoriale a livello piemontese mantenendo attivo uno scambio reciproco e continuativo con gli studenti tramite attività di «learning by doing» ed al contempo coltiviamo orizzonti nazionali ed internazionali. Con questa iniziativa prevediamo un impatto in termini di nuovo know-how per le nostre aziende che avranno l’opportunità di fruire di team competenti, qualificati e dedicati con l’obiettivo di condividere occasioni di sviluppo del business».

(© ESCP Europe)

Ben 49 studenti, di età compresa tra i 19 e i 20 anni e per il 60% stranieri, si troveranno così a lavorare a stretto contatto con startup ed aziende tramite team dedicati, collaborando con le startup protagoniste del nuova edizione del programma di accelerazione di SocialFare: Ethicjobs - modello innovativo di valutazione e certificazione della qualità del luogo di lavoro, Freeda - app e sistema che mira a rendere sicure le strade cittadine per le donne che vivono in città o che viaggiano da sole, PRS - impresa sociale nata per trasformare l’esperienza decennale di Paratissima in servizi su misura per artisti emergenti ed operatori del mondo dell’arte contemporanea, Sfashion Fruits () - idea di business che mira a dare una seconda possibilità alla frutta e alla verdura invendute o scartate unicamente per motivi estetici, trasformandole in succhi, snack e marmellate.

Le aziende coinvolte dalla New Media Agency BTREES sono invece le seguenti: Fintech District di SELLALAB e Copernico, X3 Energy e Footballove.