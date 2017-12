Neve in città, gli aggiornamenti della sindaca Appendino, di Amiat e di Iren

TORINO - Ad ore è attesa la neve nel torinese come si vede bene da questa mattina guardando il cielo. Tantissimi torinesi sono alla ricerca di informazioni tanto che la sindaca Chiara Appendino stessa ha dato alcuni aggiornamenti sulla sua pagina Facebook condividendo una nota di Iren e Amiat: «Allo stato attuale delle previsioni meteo è ipotizzato un piano di intervento che prevede il presidio della collina dalle 15.30/16 partendo dall’alta collina per scendere verso la bassa collina e la precollina dove l’intervento inizierà nel tardo pomeriggio; prima escono i mezzi spandisale e a seguire i trattori con lame».

MEZZI SPARGISALE - Per quanto riguarda i mezzi spargisale questi entreranno in azione verso le ore 22 sulla pianura. Amiat ha comunque ha già provveduto nella notte a trattare alcune strade col sale nella notte. «Sulla base delle evoluzioni delle previsioni meteo», fanno sapere ancora, «si deciderà se, quando e con quali modalità far intervenire anche in pianura i mezzi con lama sgombraneve».