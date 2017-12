Anziana investita in via Guido Reni: ricoverata al CTO, si cerca di rintracciare i parenti

TORINO - Erano circa le 10.30 di questa mattina, venerdì primo dicembre, quanto un grave incidente si è verificato in corso Orbassano. Un automobilista, alla guida di una Audi A1 che viaggiava in direzione centro città ha investito un'anziana signora di 86 anni in prossimità dell'incrocio con via Guido Reni. Pare che la donna fosse intenta ad attraversare a piedi il corso (presumibilmente da sinistra a destra rispetto alla direzione di marcia dell'Audi), quanto è stata travolta

ANZIANA - L'anziana signora è stata trasportata in condizioni critiche presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale C.T.O., dove i sanitari si sono riservati la prognosi. I rilievi sono stati effettuati dagli Agenti del Nucleo Infortunistica Stradale della Polizia Municipale Torino. Stando a quanto emerso fin ora, sappiamo che l'impianto semaforico era regolarmente funzionante. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro giudiziario. Al fatto hanno assistito testimoni che saranno ascoltati a breve; i parenti dell’investita non sono ancora stati rintracciati.