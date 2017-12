Migliaia a Torino per la manifestazione della Cigl, chiuso il parcheggio del centro

TORINO - Nel primo pomeriggio di domani nel centro di Torino andrà in scena la manifestazione organizzata dalla Cgil per convincere il Governo a cambiare il sistema previdenziale e per garantire un futuro lavorativo ai giovani. Prevista la presenza di migliaia di persone in arrivo anche da altre regioni, l’amministrazione ha deciso di chiudere il parcheggio Roma-San Carlo-Castello. La misura di sicurezza ha spinto i gestori delle struttura di lasciare aperti gli accessi dagli ingressi di piazza Castello angolo via Viotti, piazza Carlo Felice e via Gobetti, già a partire da questa notte. Dal pomeriggio, appena il centro inizierà a svuotarsi il parcheggio sarà riaperto.