Piazza Statuto in tilt, incidente tra autobus e macchina blocca il traffico 

TORINO - Lo scontro è avvenuto tra una Fiat Panda Nera e un autobus GTT della linea 71. Il mezzo pubblico viaggiava da via Cibrario in direzione centro città quando, attraversando piazza Statuto, è stato colpito da un'auto. Stando a una prima ricostruzione pare che il privato non abbia rispettato la precedenza e che perciò si sia trovato in collisione con il pullman. Sembrerebbe inoltre che uno dei passeggeri a bordo del mezzo sia rimasto lievemente ferito.

INCIDENTE - Il sinistro è avvenuto intorno alle 19 e ha mandato in tilt la circolazione in piazza Statuto. Impossibilitati a passare attraverso la piazza anche i mezzi che viaggiano su rotaia. Gli uomini della polizia municipale sono a lavoro per ristabilire il normale flusso veicolare quanto più in fretta possibile.