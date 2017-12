Autobus deviati a causa della neve, giornata da incubo per i trasporti

TORINO - «A causa delle avverse condizioni meteo con precipitazioni in atto le linee 3, 4, 16CS, 57, 36N, 53, 54 e 78 sono deviate e/o limitate» così una nota di Gtt avvisa gli utenti dei possibili disagi a cui andranno incontro durante la giornata di oggi, sabato 2 dicembre. Intanto sul web scoppia la polemica, la domanda che si fanno i tanti passeggeri scontenti è, per semplificare: «Possibile che per pochi centimetri ci siano così tanti problemi?»

GTT - Pare proprio di sì. Ma non solo: ai disagi legati al maltempo si aggiunge anche che dalle ore 9.30 circa di questa mattina è in atto un corteo della CGIL che attraversa la città. La manifestazione è partita da Porta Susa per poi percorrere via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello, via Roma e arrivare in piazza San Carlo. Per questi motivo,fanno sapere quelli di GTT, le linee che transitano sul percorso del corteo effettueranno delle deviazioni su percorsi alternativi o saranno limitate.

AGGIORNAMENTO 11.30 - Permangono, a causa delle avverse condizioni meteo con precipitazioni in atto, le deviazioni/limitazioni delle linee 36N, 53, 54 e 78.

AGGIORNAMENTO 12.30 - Da Gtt fanno sapere che, dalle ore 12.15 le linee oggetto di deviazioni, hanno ripreso il loro regolare servizio.