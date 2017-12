Parte «Natale coi Fiocchi»: l'albero si accende e Appendino sale sul camion dei pompieri

TORINO - E' iniziata così, aspettando la neve che non arrivava mai, la settimana edizione del Natale coi Fiocchi torinese. Così come preannunciato, alle 18 in punto di ieri, venerdì 1 Dicembre, l'albero di Natale regalato alla città da Ubi Banca si è acceso in piazza Castello per la gioia di grandi e piccoli. Il coro gospel della Vox Viva ha accompagnato la cerimonia allietando gli animi dei tanti torinesi che, per l'occasione, hanno sfidato il freddo e la pioggia e si sono radunati in piazza.

APPENDINO - Ha preso parte a questo bel momento di festa e comunità anche la prima cittadina Chiara Appendino. La sindaca infatti è stata parte attiva della cerimonia: armata di elmetto protettivo Appendino è salita sul camion dei Vigili del Fuoco insieme a un operatore e ha rimosso la casella numero due del maxi calendario dell'Avvento di piazza Castello. L'appuntamento si ripeterà ogni sera, da qui a Natale, sempre alle 18, grazie alla collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Torino. «Voglio ringraziare di cuore chi renderà possibile questi momenti di festa, ma anche e soprattutto a chi, proprio in questo periodo, starà vicino a coloro che sono più in difficoltà» ha dichiarato la sindaca durante la cerimonia, «E un grazie in particolare a tutte le cittadine e tutti i cittadini che questa sera si sono riuniti in piazza Castello per condividere questo momento. Senza retorica, si è trattato di un bellissimo momento di comunità». Parte così il conto alla rovescia che ci accompagnerà fino a Natale. Tra presepi, mercatini, concerti e tanti altri eventi la settima edizione di «Natale coi Fiocchi» promette di non deludere le aspettative dei torinesi.