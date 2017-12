Investita mentre attraversa la strada in corso Orbassano: Emma non sopravvive

TORINO - Non ce l'ha fatta Emma Giovanna Maria Cavallo, l'anziana signora investita ieri, venerdì 1 dicembre, in corso Orbassano all'angolo con via Guido Reni. L'anziana donna è purtroppo deceduta sempre nel pomeriggio di ieri all'ospedale CTO, dove era stata trasportata d'urgenza in seguito all'incidente.

INCIDENTE - Lo scontro è avvenuto alle 10.30 di venerdì mattina, quanto un automobilista alla guida di una Audi A1 l'ha investita in prossimità dell'incrocio con via Guido Reni. Pare che l'ottantaseienne fosse intenta ad attraversare a piedi il corso (presumibilmente da sinistra a destra rispetto alla direzione di marcia dell'Audi), quanto è stata travolta. Gli uomini della Squadra Infortunistica della polizia municipale di Torino sono attualmente a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.