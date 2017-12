Tentato raggiro di un’anziana in corso Vercelli, salvata dalla vicina di casa

TORINO - Ha sventato il tentativo di rapina, ma le conseguenze avrebbero potuto essere molto più gravi. E’ successo in corso Vercelli. Un’anziana signora ha aperto la porta a due sconosciute di 48 e 67 anni e queste due si sono introdotte in case con una banale scusa nel tentativo di raggirarla. Le due, a quel punto, hanno chiesto all’anziana signora carta e penna per poter scrivere e lasciare il proprio numero di cellulare, cosa che la donna ha fatto. Mentre una delle due donne scriveva e intratteneva la donna facendole domande, la sua complice ha iniziato a rovistare in casa.

RICHIESTA D’AIUTO - A quel punto l’anziana si è accorta del raggiro in corso e ha provato a mandare via la coppia. Ma è risultato un tentativo vano. Impaurita si è quindi diretta alla porta per uscire dall’alloggio ma ha trovata questa chiusa con il chiavistello di sicurezza inserito. A questo punto, la vittima ha iniziato a urlare chiedendo aiuto e sbattendo i pugni alla porta fino ad attirare l’attenzione di una vicina la quale ha dato l’allarme. Prima dell’arrivo della polizia, ci ha pensato suo marito a intervenire e fermare una delle due donne (quella di 48 anni) mentre con la complice tentava la fuga dallo stabile.

ARRIVO DELLA POLIZIA - Sul posto è arrivata anche la polizia del Commissariato Barriera di Milano. Gli agenti ci hanno messo poco a rintracciare la seconda donna all’incrocio tra corso Taranto e piazza Rebaudengo. I poliziotti hanno proceduto così con l’arresto per furto in abitazione. Non è escluso invece che ci fosse un terzo complice nel cortile del palazzo. Le autrici del furto, infatti, in più occasioni, nel corso della loro azione, hanno aperto la finestra e la veranda.