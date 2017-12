Rave party nella notte, presa d’assalto la ex Viberti a Nichelino

NICHELINO - Nella notte ha preso vita un rave party a Nichelino, nella fabbrica abbandonata dell’ex Viberti. La presenza di decine di vetture parcheggiate hanno attirato l’attenzione di diversi automobilisti che transitavano in quella zona ed è scattata la segnalazione ai carabinieri. I militari, intervenuti sul posto, hanno identificato decine di persone.



RAVE A OLTRANZA - Nonostante l’intervento dei carabinieri, il rave party è andato avanti per tutta la notte e ancora questa mattina non era terminato. i militari hanno comunque monitorato la situazione e non c’è stato alcun tipo di problema.