Ladri acrobati saccheggiano appartamento al 5°piano, sorpresi tra i vasi di fiori 

TORINO - Sorpresi dai carabinieri mentre saccheggiavano l'appartamento al quinto piano di una donna di 70 anni, i quattro ladri acrobati sono scappati dalla finestra. I malviventi hanno scavalcato diversi balconi e, dopo essere atterrati su un terrazzo, si sono nascosti tra i vasi dei fiori. I militari tuttavia sono riusciti a individuarli e ad arrestarli.

LADRI - La settimana scorsa poi i militari del Nucleo Radiomobile, hanno arrestato in corso Sommelier tre fratelli: rispettivamente di 18, di 19 e 25 anni, più un loro cugino di 18 anni. I quattro sono risultati tutti domiciliati in strada dell’Aeroporto, al campo nomadi, con numerosi precedenti di polizia.

Nel corso dell’attività, i carabinieri hanno sequestrato 2 cacciaviti, 3 paia di guanti e 2 passe-partout in plastica «universali», utilizzati per forzare le porta d’ingresso delle abitazioni.