Il bagno pubblico che divide assessorato a Amiat, chiuso da cinque mesi e lo resterà ancora

TORINO - Da cinque mesi ormai i bagni pubblici interrati di piazza Palazzo di Città, di fronte al Municipio, sono chiusi. Questo ha creato un disagio soprattutto ai tassisti che quotidianamente stazionano a due passi da via Garibaldi, ma non solo. E più passano le settimane e più sembra non esserci quasi l’intenzione di riaprirli. «Sì sono chiusi», ha confermato anche in Sala Rossa l’assessore Marco Giusta, «per riaprirli sono necessari interventi strutturali di manutenzione straordinaria: nello specifico è richiesto un intervento preventivo di impermeabilizzazione dell’area soprastante il bagno». Un lavoro che però comporterebbe la rimozione delle lose di una parte della piazza e lo spostamento del parcheggio dei taxi, cosa per cui bisognerebbe richiedere l’autorizzazione all’assessorato alla Viabilità. «Dulcis in fundo» ci sarebbero ancora da fare il risanamento degli ambienti interni e la revisione dei servizi igienici, il tutto a carico di Amiat. «Per riaprire bisogna far sedere tre soggetti a un tavolo e farli dialogare», ha tagliato corto l’assessore Giusta senza specificare di più su possibili tempi. Insomma, c’è ancora da aspettare.