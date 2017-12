Mamma e figlio investiti in via Chiesa della Salute, gravi al CTO 

TORINO - Una scena terribile quella che si sono trovati davanti agli occhi i passanti che nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 4 dicembre, hanno visto una madre e un figlio investiti da un'auto in via Chiesa della Salute, all'angolo via Bongiovanni. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini della polizia municipale e gli operatori del 118. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale CTO mentre il bambino, di età compresa tra i 10 e 12 anni, è stato ricoverato all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Entrambi sono in prognosi riservata. Sul posto le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++