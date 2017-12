Sciopero Gtt a Torino: il 13 dicembre stop a bus, tram e metropolitana

TORINO - Si fermano ancora i mezzi pubblici torinesi. Dopo un mese di novembre contraddistinto da ben due scioperi, una nuova giornata di «stop» dei mezzi Gtt è stata indetta per mercoledì 13 dicembre: per 24 ore tram, bus e metropolitana non circoleranno in città, ma saranno rispettate le fasce di garanzia in modo tale da non arrecare troppo disagio ai cittadini.

SCIOPERO E FASCE - I torinesi ormai ci avranno fatto l’abitudine, ma le cattive acque in cui da diverso tempo versa Gtt hanno spinto il personale a incrociare nuovamente le braccia. Per questo motivo, le principali sigle sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Fast Confsal e Faisa Cisal) hanno indetto una nuova giornata di sciopero che riguarderà non solo bus, tram e metro cittadini ma anche i treni Sfm1 e SfmA. Come dicevamo, come in passato, il servizio urbano e suburbano sarà garantito in città dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 12:00 alle 15:00. Anche la metropolitana sarà attiva dalle dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 12:00 alle 15:00. Capitolo autolinee extraurbane: fasce garantite da inizio servizio alle 08:00 e dalle 14:30 alle 17:30. Quest’ultima fascia di garanzia viene applicata anche al Sfm1 e SfmA.