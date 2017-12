Meteo a Torino, in arrivo il grande freddo: il termometro scende a -5 gradi

TORINO - Da qualche giorno ormai Torino si è praticamente abituata a un freddo secco, pungente. Chi spera che le temperature si alzino un po’ nei prossimi giorni, dovrà invece rassegnarsi: le temperature scenderanno ulteriormente. E non solo, la neve potrebbe tornare in città. I termometri, che in questi giorni hanno toccato gli 0 gradi, arriveranno fino a -5°. Segno evidente di un freddo «polare».

MINIME A -5 GRADI - Le previsioni del meteo parlano chiaro: il sole accompagnerà i torinesi fino a domenica, poi lunedì e martedì un peggioramento delle condizioni meteo porterà in città pioggia e (forse) nuova neve. Per quanto riguarda le temperature, da oggi a giovedì dovrebbero essere abbastanza miti, con una massima capace di arrivare fino a dieci gradi circa. E’ con il weekend, a partire da venerdì, che il termometro inizierà nuovamente a scendere: da venerdì a martedì prossimo, la massima non supererà mai i 6 gradi mentre la minima oscillerà tra -2 ° e -5°. Buone notizie per il ponte dell’Immacolata, contraddistinto da giornate di sole. Da tenere sott’occhio i dati Arpa sui Pm10: dopo due giorni di tregua, il valore delle polveri sottili salirà nuovamente sopra la soglia consentita. Nessun blocco almeno fino a venerdì comunque, gli automobilisti circoleranno liberamente. Almeno per ora.