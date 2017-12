Guasto a uno scambio vicino la stazione di Settimo, ritardi e cancellazioni dei treni

TORINO - Questa mattina disagi sulla linea ferroviaria Torino-Novara a causa di un guasto a uno scambio vicino alla stazione di Settimo Torinese. Un’ora e mezza di ritardi e soppressioni che ha coinvolto 14 treni e ha costretto ad alternare la circolazione tra Torino Stura e Settimo. Il tutto fino alle 7.40 quando il problema è stato risolto.

RITARDI E CANCELLAZIONI - In totale hanno subito ritardi da un quarto d’ora a 40 minuti 14 treni, mentre altri 9 hanno visto modificato parzialmente il percorso. Quattro corse invece sono state completamente cancellate da Gtt.

PROTESTE - Ovviamente non sono mancate le proteste dei pendolari. Molti sono rimasti a lungo, quasi un’ora, in stazione a Settimo Torinese per poter arrivare a destinazione, mentre altri si sono intrufolati nei treni diretti verso Torino.