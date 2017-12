Incidente a Orbassano, investite due donne di 36 e 37 anni davanti al cimitero

ORBASSANO - Incidente questa mattina a Orbassano in via Circonvallazione Interna. Intorno alle 8 due donne di 36 e 37 anni, che stavano attraversando la strada nei pressi del cimitero, sono state travolte da una Kia Picanto con a bordo un’anziana di 78 anni. Questa, che si è fermata dopo l’impatto con le due donne, sarebbe stata accecata dal sole e solo all’ultimo ha visto i due pedoni non riuscendo a frenare in tempo.

AL PRONTO SOCCORSO - Le vittime dell’incidente sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale San Luigi di Orbassano fortunatamente non in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia municipale per verbalizzare quanto accaduto.