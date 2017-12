Dieci anni dalla tragedia Thyssen, domani commemorazione al Cimitero Monumentale

TORINO - Sono passati dieci anni dalla tragedia della ThyssenKrupp, ma quelle fiamme che hanno portato via Antonio Schiavone, Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo, Bruno Santino sono ancora negli occhi di tutti i torinesi e non solo. Era la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007. Domani, a dieci anni di distanza, le sette vittime saranno ricordate, come d’altronde avviene ogni anno. L’appuntamento è al Cimitero Monumentale alle ore 9: saranno presenti la sindaca Chiara Appendino e l’assessore Marco Giusta, oltre ovviamente le famiglie dei sette operai morti nel rogo. Il corteo partirà dall’ingresso principale di corso Novara e, passando per il viale Centrale, arriverà fino alle sepolture. Dopo la commemorazione, ha fatto sapere il Comune di Torino, verrà presentato il progetto del Memoriale a loro dedicato che verrà realizzato entro il 2019 presso il Campo D4.