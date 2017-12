Sottopasso del Lingotto chiuso sotto Natale, disagi in vista per gli automobilisti

TORINO - La talpa Masha che sta scavando il tunnel della metropolitana di Torino sta per arrivare nei pressi del sottopasso Lingotto. Il risultato? Chiusura dell'asse sotterraneo per circa una decina di giorni. Un bel regalo di Natale anticipato per residenti e commercianti su cui questa situazione, come è immaginabbile, influirà pesantemente. Non è ancora chiaro a partire da quando avverrà lo stop alla circolazione, quel che è certo è che il sottopasso verrà chiuso a dicembre, verosimilmente tra il 10 e il 20 del mese per permettere di eseguire i lavori in sicurezza.

SOTTOPASSO - Chiuso da corso Giambone verso via Ventimiglia e corso Unità d'Italia, quanto nella direzione opposta, il sottopasso del Lingotto serve una grossa fetta di automobilisti torinesi che, durante l'arco di tempo dei lavori, dovranno fare i conti con non pochi disagi: «E' una beffa che un asse viario così importate venga chiuso proprio sotto Natale» a dichiarato Davide Ricca, presidente dell Circoscrizione 8 al quotidiano La Stampa.