Torna il presepe di Luzzati al Borgo Medievale: una tradizione tutta torinese dal 1997

TORINO - Esposto per la prima volta in piazza Carlo Felice nel 1997, nel corso degli anni il presepe di Emanuele Luzzati è stato ospitato in varie parti della città e quest’anno si presenta al Borgo Medievale, lungo le vie e la piazza del Melograno. Il suggestivo allestimento, progetto della Città di Torino e realizzato da Teatro Regio in collaborazione con Fondazione Torino Musei , da diversi anni è uno dei simboli del Natale a Torino e sarà visibile dall’8 dicembre al 14 gennaio 2018.

PRESEPE - Realizzato dal noto scenografo e ceramista ligure Emanuele Luzzati, il Presepe è composto da sagome dipinte su legno che mescolano ai personaggi sacri della tradizione le figure delle favole più conosciute. Nel ponte dell’Immacolata, oltre ad ammirare le splendide sagome, sarà possibile passeggiare per le vie e i cortili del Borgo alla scoperta di manufatti originali e di qualità, per degustare prodotti del territorio e farsi incantare dalla scenografia del paesaggio in occasione della mostra mercato «Natale al Castello», dedicata alla valorizzazione delle produzioni artigianali e del made in Italy, coinvolgendo un’ampia varietà di prodotti di qualità enogastronomici.

NATALE - Inoltre, domenica 10 dicembre alle ore 15.30, è in programma un’attività speciale per augurare buone feste a grandi e piccini: proprio come nel medioevo tra le stanze della Rocca ci sarà un simpatico menestrello capace di raccontare fiabe natalizie e curiose tradizioni. A seguire la musica sarà protagonista di un laboratorio che permetterà al pubblico di conoscere melodie e suoni antichi prodotti da uno strumento polifonico tradizionale.