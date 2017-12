Il Natale arriva in Comune a Torino: i bambini fanno l'albero insieme ad Appendino 

TORINO - C'è aria di Natale nelle sale del Comune di Torino. Oggi, mercoledì 6 dicembre, un invasione di bambini si è presentata a Palazzo Civico per fare l'albero di Natale insieme a una madrina d'eccezione, la sindaca Chiara Appendino. «Chi di voi quest'anno è stato buono?» ha chiesto Appendino ai piccoli ed è stata subito festa.

NATALE - A decorare il grande abete che è apparso in cima allo scalone monumentale del Comune ci hanno pensato i giovani alunni di 15 istituti scolastici, due per ogni Circoscrizione di Torino. Un albero davvero originale in cui ogni decorazione è diversa dall'altra appare ora nei locali di Palazzo Civico. L'iniziativa "Un Albero in Comune" è stata un'occasione di aggregazione importante per la città, un modo per integrare le nuove generazioni della casa dei cittadini per eccellenza: il Comune.