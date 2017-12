Un'escursione da film tra le montagne torinesi, ecco dove fare una gita in slitta 

TORINO - Immaginate la scena: intorno a voi la neve candida, una brezza fredda che vi punge le guance e sullo sfondo l'immensita delle montagne... Ah, un ultimo dettaglio, viaggiate su una slitta trainata da husky. Sembra la scena da film ma in realtà è alla portata di tutti, grandi e piccoli. Si tratta dello Sleddog, un'attività di montagna che sta prendendo sempre più piede in questo ultimo periodo e che si può praticare a pochi passi da Torino.

SLEDDOG - Dove? A Pragelato per l'esattezza. A poco più di un'ora di distanza in macchia dal capoluogo piemontese, l'Ourdoor Park organizza escursioni da mezza giornata in compagnia dei bellissimi siberian husky. La gita prevede che sarete proprio voi in prima persona a condurre la slitta trainata da 2 o 4 cani. Naturalmente, sarete accompagnati da istruttori qualificati, dopo un breve briefing in cui vi verranno spiegati i comandi principali da dare ai cani.

INFORMAZIONI - E' possibile effetture l'escursione da dicembre fino a marzo/aprile (a seconda dello stato del manto nevoso). Il costo della mezza giornata (lezione effettiva 1h30min) è di 100 euro e può essere fatta sia singolarmente che in gruppo. Su richiesta poi è possibile estendere l'esperienza alla giornata intera. Non resta altro da aggiungere, i veri appassionati di montagna saranno già corsi a prenotare il loro spettacolare giro in slitta.