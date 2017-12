Perde il controllo della moto in corso Castelfidardo, muore un 45enne nella notte

TORINO - Gravissimo incidente nella notte nei pressi del Politecnico di Torino. Un motociclista di 45 anni, intorno alle ore 2.55 mentre percorreva corso Castelfidardo procedendo in direzione in direzione Sud, ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo la sua corsa contro l’illuminazione pubblica in prossimità del civico numero 36. Violentissimo lo schianto. Quando i soccorsi, avvisati da un passante, sono giunti sul posto per il quarantacinquenne non c’era più nulla da fare, il suo cuore si era già fermato. In corso Castelfidardo sono intervenuti anche gli agenti di polizia municipale della Squadra Infortunistica per rilevare il sinistro. Gli stessi sono alla ricerca di testimoni.