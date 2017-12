Blitz al campo rom di Beinasco: rubata energia elettrica per oltre 122mila euro

BEINASCO - E' scattato ieri mattina il blitz al campo nomadi di Beinasco che ha portato all'identificazione di 30 persone circa e al sequestro di oltre 40 elettrodomestici, collegati abusivamente alla rete elettrica pubblica. Il continuo utilizzo degli elettrodomestici, è stato possibile in tutto quest'arco di tempo grazie al furto dell'energia elettrica, quantificato dai tecnici ENEL in 122.000 euro circa. I carabinieri di Beinasco, Moncalieri, Nichelino e Orbassano, insieme agli agenti della polizia municipale di Beinasco, si sono presentati in forze al campo di strada Rotta Palmero e hanno eseguito dodici decreti di perquisizione e sequestro emessi dalla Procura di Torino nei confronti di altrettante persone residenti al campo nomadi.