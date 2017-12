Colpo grosso al comando dei Vigili: i ladri portano via le pistole degli agenti

SAN FRANCESCO AL CAMPO - Il furto è avvenuto nella notte di oggi, giovedì 7 dicembre presso il Comando di polizia municipale de San Francesco al Campo. I ladri hanno divelto una grata dell'edificio di via Roma 54 e si sono introdotti all'interno. Una volta entrati nello stabile hanno puntato alle due cassaforti, all'interno delle quali erano custodite le pistole date in dotazione al corpo di polizia. Si tratterebbe, stando a quanto emerso fin ora, di sei Beretta calibro 9.

PISTOLE - Oltre alle armi i malviventi hanno portato via anche dei documenti di identità in bianco. Al momento i carabinieri di Venaria stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza del luogo per poter ricostruire quanto accaduto e risalire così ai colpevoli. Tra i tanti nodi da sciogliere il principale è capire perchè l'allarme non sia suonato al momento opportuno.