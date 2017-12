Linee Star gratuite durante le feste di Natale, confermate le strisce blu

TORINO - Favorire l'utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico e, allo stesso tempo, evitare che le vie del centro cittadino vengano prese d'assalto dalle auto: è per questi motivi che la Giunta Comunale ha approvato alcuni provvedimenti sulla viabilità di Torino, validi nel periodo natalizio: la conferma della sosta a pagamento (anche nei giorni festivi) e i bus delle linee Star gratuiti.

BUS E STRISCE BLU - I provvedimenti saranno attivi a partire da domani, venerdì 8 dicembre e rimarranno attivi fino a domenica 7 gennaio, primo giorno di saldi: in questo periodo sarà possibile utilizzare gratuitamente le linee Star in servizio fin dal mattino nei giorni del sabato, della domenica e in corrispondenza delle festività come l'Immacolata, Santo Stefano e Capodanno. Escluso quindi il Natale. Per quanto riguarda la sosta a pagamento, al fine di favorire la rotazione delle auto nelle "zone blu" del centro (le sottopone A), il pagamento sarà obbligatorio anche nei giorni festivi.