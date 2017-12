Torino città cardioprotetta: otto defibrillatori, il primo al Parco della Tesoriera

TORINO - Uno degli obiettivi dell’amministrazione è quello di promuovere i principi della tutela della salute e diffondere la pratica dei «gesti salva vita». Per questo motivo ogni Circoscrizione sarà dotata di un defibrillatore donato dalla Live Onlus alla Città di Torino nell’ambito del progetto «Torino Città Cardioprotetta». In totale sono otto, come le Circoscrizioni, e l’installazione inizierà dalla Quarta e più precisamente dal Parco della Tesoriera: l’appuntamento è per martedì prossimo 12 dicembre. Alle ore 11 presso la sede del Cai Uget Enzo Lavolta, il vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Marco Chessa, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e Claudio Cerrato, presidente della Circoscrizione 4, interverranno insieme all’atleta Marco Giuliano della società di pallanuoto Torino ’81, testimonial dell’evento. Saranno presenti, inoltre, alcune classi delle scuole del territorio che assisteranno a una dimostrazione sull’utilizzo dei DAE (Defibrillatori Automatici Esterni) a cura di ANPAS Piemonte (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).