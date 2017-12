«Pizzicato» a 141 km/h in via Pietro Cossa: la follia a bordo di una Maserati

TORINO - Deve senz’altro essere un appassionato di Formula Uno l’automobilista fermato la notte tra mercoledì e giovedì a bordo della sua Maserati Ghibli, in via Pietro Cossa. Il contachilometri dell’automobilista infatti ha toccato quota 141 km/h: una velocità folle, non consentita nemmeno in autostrada, figuriamoci in un centro abitato. Non si tratta comunque del solo automobilista indisciplinato fermato, anzi.

I CONTROLLI - Gli agenti del Nucleo mobile della Polizia municipale e mirati hanno svolto un servizio notturno per accertare le infrazioni relative al mancato rispetto dei limiti di velocità. Tanti gli automobilisti fermati: 105 le multe emesse, mentre le patenti segnalate alla Prefettura sono ben 45.