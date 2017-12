Dramma all'ombra della Mole: operaio precipita da un palazzo e muore sul colpo

TORINO - Una caduta nel vuoto, l'impatto con l'asfalto e la morte sul colpo: tragedia in pieno centro, all'ombra della Mole Antonelliana dove un operaio ha perso la vita mentre stava lavorando. Un incidente sul lavoro, l'ennesimo in questi giorni che coincidono con il decennale dalla tragedia della ThyssenKrupp.

L'INCIDENTE - L'incidente è avvenuto in un palazzo in ristrutturazione di via Riberi 6, nel tardo pomeriggio di ieri. La vittima è Vincenzo Barbatano. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, medici del 118, polizia e ispettori dello Spresal. Inutili i tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. In corso le indagini per stabilire le cause del fatale incidente.