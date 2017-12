L'appello della Circoscrizione 1: «Donate un regalo ai bimbi che nn possono permetterselo»

TORINO - Un dono per chi non può permetterselo, un gioco per regalare un sorriso a un bambino meno fortunato. Anche quest'anno, come già accaduto durante le precedenti feste, la Circoscrizione Uno organizza la raccolta di doni di Natale da devolvere ai bambini che altrimenti non potrebbero riceverlo.

L'INIZIATIVA - Giocattoli nuovi e usati verranno raccolti e selezionati dagli uffici e dai consiglieri della Circoscrizione Uno, per poi essere donati ai bimbi le cui famiglie non possono permettersi di fare doni. Ogni tipo di gioco è considerato valido (tranne i peluche) purché si presenti in buone condizioni e sia completo e funzionante. I regali vanno consegnati in via Bertolotti 10, sede della Circoscrizione, il lunedì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00 oppure il mercoledì e giovedì dalle 09:00 alle 12:30, ma in ogni caso è possibile concordare un appuntamento per esigenze diverse. «Un piccolo gesto ,io credo, che ci rende tutti migliori e rende felice un bambino: credo che con poco si possa fare molto. Un caloroso grazie fin da ora, per la felicità che darete ad un bambino» commenta Massimo Guerrini, presidente della Circoscrizione.