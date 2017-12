Troppo smog, torna il blocco auto a Torino: sabato fermi i Diesel Euro 4

TORINO - Brutte notizie per gli automobilisti torinesi: domani, sabato 9 dicembre 2017, torna attivo il blocco auto in città. Stop alla circolazione per i veicoli privati Diesel Euro 0,1,2,3,4 e Benzina, gpl e metano Euro 0. E attenzione: senza precipitazioni, difficilmente il livello di smog calerà e il blocco potrebbe essere esteso anche alla giornata di domenica.

GLI ORARI E PREVISIONI - Chi non potrà circolare, dunque? E soprattutto, in che orari? Il blocco sarà attivo dalle 08:00 alle 19:00 senza pause per i veicoli adibiti al trasporto delle persone, mentre per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto merci (gpl/metano possono circolare) lo stop sarà dalle 08:30 alle 15:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Le auto si fermano a causa del semaforo arancione, scattato dopo cinque giorni di sforamento. La situazione potrebbe migliorare proprio tra sabato e domenica: le precipitazioni e il possibile arrivo della neve potrebbero far scendere il valore di Pm10 e portare così alla revoca del blocco. I torinesi, a piedi e con lo sguardo rivolto al cielo, attendono.