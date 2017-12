La magia delle feste invade Venaria: un viaggio alla scoperta del «Sogno del Natale»

VENARIA - Siete pronti a conoscere Babbo Natale in persona? A vedere dove dormono i suoi aiutanti? Dove finiscono le letterine che i bambini di tutto il mondo gli spediscono? Il Villaggio di Venaria dà la possibilità di curiosare all'interno del mondo fatato di Babbo Natale, in attesa di ricevere i tanto agognati regali, il 25 dicembre. Il pubblico si trova davanti 20mila metri quadrati di struttura tra villaggio, mercatini, street food, piste di pattinaggio, tendone per gli spettacoli e molto altro ancora. In primis la possibilità di acquistare i biglietti online, cosa molto richiesta, e poi una nuova scenografia creata per allestire la casa degli elfi, assente nel 2016, nata con la prospettiva di diventare un luogo in cui far fare le gite notturne ai bambini delle scuole elementari e medie magari a partire dal prossimo anno. Non dimentichiamo poi i nuovi allestimenti della fabbrica dei giocattoli e la doppia pista di pattinaggio, una interna e una esterna.

PREZZI E INFO UTILI - «Il Sogno del Natale» è aperto dal 25 novembre 2017 al 7 gennaio 2018. L’accesso al Villaggio è previsto dal Borgo Antico di Venaria per i Giardini della Reggia (piazza della Repubblica) ed è possibile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 e nei week end e festivi dalle 10 alle 19. L’accesso all’area è gratuito, previo ritiro di pass in loco. Per le attività invece ci sono diversi prezzi che vanno dai 5 ai 10 euro. Tante le convenzioni tra possessori di carta Abbonamento Musei, Trenitalia, Reggia di Venaria, tessera socio Coop e tante altre.