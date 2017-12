Meteo a Torino: maltempo in arrivo, prevista neve nei prossimi giorni

TORINO - E' attesissima soprattutto perchè significherebbe la revoca immediata del blocco auto: la neve. La Società Meteorologica Subalpina comunica che dovrebbe iniziare a nevicare in città a partire dalla notte tra domenica 10 dicembre e lunedì 11 dicembre. Si prevedono 5 centimetri in città e fino a 10-20 in collina.

NEVE - La precipitazione nevosa proseguirà fino alle prime ore del pomeriggio di lunedì 11 quando, a partire dalla zona nord di Torino, si trasformerà in pioggia. L'amministrazione comunale assicura che, in caso di necessità, la macchina di rimozione neve è pronta a intervenire. Sul sito www.amiat.it è possibile scaricare il pieghevole "In caso di neve" con la descrizione dettagliata degli interventi previsti. Il Comune di Torino ricorda inoltre che la pulizia dei marciapiedi è di responsabilità di proprietari, amministratori e conduttori degli stabili, così come di cornicioni, cortili e verde privato.