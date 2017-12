Boom di turisti per il ponte dell'8 dicembre: «Torino è fra le città più ambite»

TORINO - «Numeri alla mano, Torino in questi giorni è fra le mete più ambite dai visitatori e dai turisti» ha affermato l'assessore comunale al Turismo e Commercio, Alberto Sacco ben contento di apprendere che in questi giorni una moltitudine di visitatori è arrivata in città, «E' motivo d'orgoglio per l'amministrazione, per i cittadini e per chi ama la nostra città»

TURISMO - Complice anche il big match del campionato di calcio tra Juventus e Inter e delle due date del concerto dei Depeche Mode, Torino si è confermata in questi ultimi giorni una meta molto invitante per i turisti «E' magnifico», ha commentato Sacco, «il colpo d'occhio per le vie del centro, prese d'assalto da centinaia di migliaia di persone per tutta la giornata, rendendo l'atmosfera magica. Inoltre l'aumento del 10% delle prenotazioni alberghiere per il ponte dell'Immacolata, come comunicato da Ascom e Confesercenti, conferma la vocazione turistica della nostra città, capace di offrire sempre proposte culturali, artistiche e sportive di alto livello» Sull'onda dell'entusiasmo l'assessore Sacco ricorda il fitto programma di eventi per festeggiare l'ultimo dell'anno e conclude: «Non escludo che ci possano essere altre sorprese».