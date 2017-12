Controlli notturni della municipale in centro città, multato un automobilista su cinque

TORINO - Nella notte appena trascorsa la polizia municipale ha effettuato un servizio di controllo nel centro di Torino. Su un centinaio di automobilisti fermati, venti sono stati sanzionati, cioè circa uno ogni cinque non era in regola. In particolare gli agenti hanno accertato guida senza uso delle cinture di sicurezza, attraversamento degli incroci con il semaforo rosso e utilizzo del cellulare. Oltre alle sanzioni, la municipale ha proceduto con il sequestro amministrativo di un veicolo in quanto l’assicurazione è risultata scaduta, a un sequestro giudiziario e a tre ritiri di patenti per guida in stato di ebbrezza.