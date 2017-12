Mangiano al ristorante ma non vogliono pagare il conto, in corso San Maurizio interviene la polizia

TORINO - Hanno mangiato cena e poi, come se fosse una cosa normale, volevano andarsene senza pagare. Inutile l’opposizione del titolare del ristorante cinese di corso San Maurizio, i due hanno continuato a rifiutarsi di pagare il conto. E’ stato quindi richiesto l’intervento della polizia, giunta al ristorante poco dopo. Neanche a questo punto due uomini hanno desistito, anzi hanno iniziato a insultare pesantemente gli agenti intervenuto, fino a quando sono stati ammanettati e portati via.

PREGIUDICATI - Identificati, è stato accertato che i due, italiani di 35 e 37 anni, erano già noti alle forze dell’ordine, ma non solo: uno dei due è stato trovato in possesso di 8 grammi di marijuana, ragione per la quale è scattata la sanzione amministrativa. Entrambi infine sono stati denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale.