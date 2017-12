Aggiornamenti sul blocco del traffico, la settimana inizia con l’annullamento del divieto

TORINO - L’aria è tornata su livelli normali e il Comune annulla il blocco del traffico. Da domani, lunedì 11 dicembre, tornano a circolare gli autoveicoli diesel di classe emissiva Euro 3 ed Euro 4 che negli ultimi giorni erano dovuti stare fermi per gli sforamenti di Pm10.

Nella giornata di ieri, sabato 9 dicembre, le rilevazioni dell’Arpa hanno attestato valori di micropolveri sottili nell’aria inferiori al limite di 50 microgrammi per metro cubo. Le previsioni per oggi e domani, che non parlano di rialzi di Pm10, hanno convinto l’amministrazione a revocare il blocco auto.