Torino si sveglia con un leggero nevischio, possibile nevicata intorno alle 11

TORINO - Risveglio leggermente imbiancato per i torinesi. Questa mattina, intorno alle 07:00, i tetti della nostra città si sono presentati coperti da una leggera spruzzata di neve: nulla a che vedere con le abbondanti nevicate avvenute domenica in montagna, ma una leggera patina che in strada non ha nemmeno attaccato. Cosa attenderci nel resto della giornata?

LE PREVISIONI - Secondo le previsioni meteo, non dovrebbe nevicare fino alle 11:00. Dalle 11:00 alle 16:00 invece è prevista una neve debole mista a pioggia. Insomma, non una nevicata copiosa. Le temperature rimarranno per tutta la giornata molto fredde, intorno agli zero gradi. La Centrale Operativa della polizia municipale informa: "A differenza dell'evento di inizio mese la neve attesa nella mattinata di lunedì 11, seppur modesta, si presenterà più asciutta e con maggiore aderenza al manto stradale cittadino. I quantitativi attesi nel corso della mattinata sono stimati in 3-6 cm in pianura, fino a 5-10 cm in collina. Presenza di neve compatta e gelata sulle strade collinari. Nel pomeriggio proseguirà la nevicata, ma via via più umida e con depositi più irregolari in pianura".