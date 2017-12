Giovane accoltellato nella notte al Valentino, codice rosso alle Molinette

TORINO - Erano circa le nove di ieri sera, domenica 10 dicembre, quando un giovane di circa 20 anni originario del Gambia è stato accoltellato nell'oscurità del parco del Valentino. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che, in seguito a una lite con dei coetani non ancora identificati, il giovane sia stato colpito da un fendente al polmone. Immediato l'intervento degli operatori del 118 che hanno trasportato il ragazzo all'ospedale Molinette di Torino.

MOLINETTE - Il ragazzo è arrivato al Pronto Soccorso in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sprovvisto di documenti di identità ha raccontato alle forze dell'ordine il momento dell'aggressione: si trovava nel parco cittadino insieme a tre connazionali e, per motivi ancora da stabilire, tra di loro sarebbe scoppiata una violenta lite.